В Петербурге бывший полицейский заплатит штраф за получение взяток и нападение на коллегу

Фрунзенский районный суд вынес приговор бывшему врио главы отдела полиции № 5 Дмитрию Таранову по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также оскорблении представителя власти и нападении на него (ст. 319 и ч. 1 ст. 318 УК РФ). Экс-полицейский должен будет заплатить более 2,1 миллиона рублей штрафа, сообщила 24 марта объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что в июне 2018 года Таранов потребовал от организатора притона на Будапештской улице, чтобы тот ежемесячно выплачивал ему не менее 25 тысяч рублей в качестве взятки за покровительство и предупреждения о возможных облавах. Спустя два месяца данник сообщил полицейскому об открытии еще одного притона — на этот раз на улице Белы Куна. В этом случае размер взятки составил не менее 20 тысяч рублей ежемесячно.

В результате к концу апреля 2021 года Таранов незаконно обогатился на сумму свыше двух миллионов рублей, передает судебная пресс-служба.

Вторая часть обвинений касалась действий Таранова во время обыска в его квартире в ноябре 2021 года. Согласно сообщению судебной пресс-службы, во время следственных действий Таранов принялся оскорблять оперуполномоченного, а потом несколько раз ударил руками и пнул ногой, "чем причинил последнему физическую боль и моральный вред".

Суд назначил Таранову штраф в размере свыше 3,1 миллиона рублей с трехлетним запретом занимать должности на госслужбе. С учетом проведенного в СИЗО времени сумма штрафа была снижена ровно на один миллион рублей. Осужденный был освобожден из-под стражи немедленно.