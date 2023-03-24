Два петербургских таможенника арестованы судами по делам о взятках

Два петербургских суда 24 марта определились с мерой пресечения для двух сотрудников таможни, обвиняемых в получении взяток. Главному таможенному инспектору Балтийской таможни Елене Сальман вменяется три эпизода получения взятки группой лиц (п. а ч. 5 ст. 290 УК РФ), начальнику отдела таможенного оформления и контроля Северо-Западного таможенного поста Александру Мартынову — получение взятки группой лиц в крупном размере (п. а, в ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Как сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга, меру пресечения для Сальман определил Пушкинский районный суд. Согласно данным предварительного следствия, лично и через посредника в лице собственной дочери получала взятки от ряда коммерческих фирм "посредством неоднократных переводов денежных средств на суммы: 43 000 рублей, 56 100 рублей и 62 000 рублей". Полученные деньги она забирала себе или делила с неустановленными соучастниками, полагает следствие.

Меру пресечения Мартынову избирал Фрунзенский райсуд, в вину петербуржцу ставят получение в общей сложности 293 тысяч рублей в качестве взятки от представителя ООО "Тракер". Предполагаемые соучастники из числа сотрудников таможни сейчас не установлены, отметили в судебной пресс-службе.

Сальман и Мартынов были задержаны в один день, 23 марта. В пятницу и ей, и ему были предъявлены обвинения. Суды отправили обоих под стражу сроком до 22 мая.