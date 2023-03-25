В Петербурге водитель с почти сотней нарушений наехал на двух детей на пешеходном переходе

Водитель на автомобиле Dodge RAM совершил наезд на двух школьников на Лермонтовском проспекте, пишет "Фонтанка" в субботу, 25 марта.

Двое учащихся четвёртого класса - мальчик и девочка - переходили дорогу по пешеходному переходу, когда их сбил автовладелец. По данным издания, в период с 2022 по 2023 год водитель 89 раз привлекался к ответственности. В подавляющем большинстве случаев это связано с движением по велосипедным дорожкам либо тротуарам.

Одного ребёнка доставили на скорой в Детскую городскую больницу № 2, второго - в Детскую горбольницу им. Раухфуса. Оба пребывали в состоянии средней степени тяжести.

Полиция возбудила уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Днём ранее нарушителя задержали и отправили в изолятор.