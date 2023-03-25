Полиция Петербурга проводит проверку по факту попытки суицида задержанного в отделе

Вечером в четверг, 23 марта, в 74-м отделе полиции задержанный за административное правонарушение мужчина попытался свести счёты с жизнью, передаёт "Фонтанка". Силовики начали внутриведомственную проверку по факту произошедшего.

Задержанному 44 года. Он выжил. Правонарушение, которое он совершил, не конкретизируется.

Чрезвычайное происшествие случилось в Красносельском районе Петербурга. По предварительным данным, полицейский выдал задержанному канцелярский нож, чтобы он смог ослабить шнурки на обуви, однако мужчина вместо этого решил причинить себе вред.