ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 13:20

Петербургский "Горэлектротранс" намерен потратить 3 млрд рублей на ретро-трамваи

фото ЗакС политика Петербургский "Горэлектротранс" намерен потратить 3 млрд рублей на ретро-трамваи

ГУП "Горэлектротранс" Петербурга разместил на портале госзакупок тендер на приобретение 22 ретро-трамваев в стилистике 1950-60-х годов.

Это должны быть двухсекционные трамвайные вагоны со стопроцентно низким полом. Стартовая цена подряда – 3,1 млрд рублей.

Несмотря на запрашиваемый внешний вид, трамваи должны соответствовать современным характеристикам и учитывать особенности путей в центре города. Так, к примеру, у них должна быть укороченная база.

"Тогда в моде были яркие вагоны с хромированными молдингами, разработанные основателем школы ленинградского дизайна Иосифом Ваксом", - указали в пресс-службе Смольного.

Поставить трамваи следует в три этапа. Ожидается, что первые два вагона приедут в город в декабре текущего года, следующие восемь – в течение первого квартала 2024 года, еще 12 вагонов – во втором квартале 2024 года.

Изготовить трамваи должно АО "Уралтрансмаш".


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости25 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама