Петербургский "Горэлектротранс" намерен потратить 3 млрд рублей на ретро-трамваи

ГУП "Горэлектротранс" Петербурга разместил на портале госзакупок тендер на приобретение 22 ретро-трамваев в стилистике 1950-60-х годов.

Это должны быть двухсекционные трамвайные вагоны со стопроцентно низким полом. Стартовая цена подряда – 3,1 млрд рублей.

Несмотря на запрашиваемый внешний вид, трамваи должны соответствовать современным характеристикам и учитывать особенности путей в центре города. Так, к примеру, у них должна быть укороченная база.

"Тогда в моде были яркие вагоны с хромированными молдингами, разработанные основателем школы ленинградского дизайна Иосифом Ваксом", - указали в пресс-службе Смольного.

Поставить трамваи следует в три этапа. Ожидается, что первые два вагона приедут в город в декабре текущего года, следующие восемь – в течение первого квартала 2024 года, еще 12 вагонов – во втором квартале 2024 года.

Изготовить трамваи должно АО "Уралтрансмаш".