В родительских чатах начали распространять бесплатные билеты на матч "Зенита" при оформлении Fan ID

В родительском чате одной из петербургских средних школ появилось сообщение с предложением бесплатного посещения матча "Зенит" - "Урал" при оформлении "паспорта болельщика" Fan ID, передаёт "Фонтанка". Игра состоится 1 апреля на стадионе "Газпром Арена".

"Судя по всему, ситуация на стадионах из-за Fan ID стала критической. Народ на матчи теперь набирают в школах. Одна из родительниц, работающая в ПТУ, рассказала, что у них тоже такие сообщения рассылают", — делится мнением читательница издания.

Не так давно бесплатные билеты предлагали сотрудникам различных государственных учреждений. В самом "Зените" в разговоре с журналистами сообщили, что это делается через комитеты Смольного.

Fan ID для посещения "Газпром Арены" на городских матчах стал необходим начиная с 2023 года. Многие болельщики саботируют мероприятия, протестуя против ввода "паспортов", в связи с чем посещаемость игр значительно упала.