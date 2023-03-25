ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 14:33

В родительских чатах начали распространять бесплатные билеты на матч "Зенита" при оформлении Fan ID

фото ЗакС политика В родительских чатах начали распространять бесплатные билеты на матч "Зенита" при оформлении Fan ID

В родительском чате одной из петербургских средних школ появилось сообщение с предложением бесплатного посещения матча "Зенит" - "Урал" при оформлении "паспорта болельщика" Fan ID, передаёт "Фонтанка". Игра состоится 1 апреля на стадионе "Газпром Арена".

"Судя по всему, ситуация на стадионах из-за Fan ID стала критической. Народ на матчи теперь набирают в школах. Одна из родительниц, работающая в ПТУ, рассказала, что у них тоже такие сообщения рассылают", — делится мнением читательница издания.

Не так давно бесплатные билеты предлагали сотрудникам различных государственных учреждений. В самом "Зените" в разговоре с журналистами сообщили, что это делается через комитеты Смольного.

Fan ID для посещения "Газпром Арены" на городских матчах стал необходим начиная с 2023 года. Многие болельщики саботируют мероприятия, протестуя против ввода "паспортов", в связи с чем посещаемость игр значительно упала.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости25 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама