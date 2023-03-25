Ярмарки корюшки в Петербурге откроются с задержкой в апреле из-за прохладной погоды

Ярмарки, на которых будут продавать корюшку, в этом сезоне стартуют с задержкой ввиду холодной весны. Официально они начнут работу 15 апреля, известили в пресс-службе комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

Начать вылов рыбы не позволяют погодные условия, объяснили в комитете.

Официальная торговля корюшкой будет запущена по 36 адресам. Также рыбопромышленникам отведут 13 мест под проведение ярмарок на льготных условиях.

Отдельно указывается, что в среднем сезонная рыбка будет продаваться по 300 рублей за килограмм.