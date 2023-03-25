За три года застройщики потратили 174 млрд рублей на приобретение земли в Петербурге

В течение последних трёх лет компании-застройщики выкупили 2,8 тысячи га земли в Северной столице и её ближайших пригородах, потратив на эти цели практически 174 млрд рублей, делится "Деловой Петербург".

Согласно подсчётам экспертов, застройщики владеют 10-15 тысячами га в агломерации. Точные цифры в этом вопросе рассчитать нельзя, так как многие проводят несанкционированные сделки. Также некоторые компании выкупили городскую землю уже давно и владеют её в течение 10 лет и более. Подобные объекты в отчётность не включаются.

На данный момент наибольшим количеством земли в Петербурге владеет холдинг Setl Group (адресная программа достигла 13,66 млн м 2 продаваемой площади + 11% в 2022 году). Следом идёт "СПб Реновация", а за ней — "Группа ЛСР".