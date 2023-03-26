Следком возбудил дело о фейках об армии против экономиста Константина Сонина

Следственный комитет возбудил уголовное дело о распространении фейков о Вооруженных силах (ст. 207.3 УК РФ) против экс-проректора НИУ ВШЭ Константина Сонина, сообщило вечером 25 марта агентство "Москва" со ссылкой на собственный источник.

Собеседник агентства отметил, что Сонин, "будучи длительное время несогласным с проводимой руководством Российской Федерации внешней и внутренней политикой", разместил в своем Telegram-канале три публикации о российской армии.

Представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова, в свою очередь, сообщила о возбуждении уголовного дела по упомянутой статье против некоего "51-летнего мужчины" без упоминания его имени. При этом ТАСС, ссылаясь на свои источники, указал, что речь идет именно о Сонине.

Согласно заявлению Ивановой, подозреваемому вменяется неоднократная публикация с апреля по июль 2022 года постов в Telegram, "содержащих заведомо ложные сведения о деятельности российских военнослужащих при проведении специальной военной операции". Ссылаясь на экспертов, представитель СК указала, что в публикациях имеются признаки возбуждения ненависти или вражды против военнослужащих.

Иванова отметила, что подозреваемый публиковал посты, находясь вне пределов России. "В настоящее время рассматривается вопрос об объявлении фигуранта в розыск", — отметила она.

Сонин работал во ВШЭ, более года он занимал пост проректора этого университета. В 2015 году он покинул Россию, сейчас занимается преподаванием в Чикагском университете.