В Петербурге председатель ТСЖ угрожал топором жильцам дома

Председатель ТСЖ на Новочеркасском проспекте достал топор во время спора с жильцами, сообщил 26 марта Telegram-канал "Mash на Мойке". По утверждению авторов, причиной конфликта послужил вопрос об отключении электроэнергии в одной из квартир дома.

В опубликованном каналом видеоролике можно видеть двоих мужчин, разговаривающих возле машины во дворе, причем один из них держит в правой руке топор. В какой-то момент видно, как второй гражданин плюет в его сторону.

"Вот! Председатель выскочил с топором из машины, бежит", — раздается голос третьего мужчины, по совместительству автора видеозаписи. После недолгой дискуссии седовласый гражданин с топором садится за руль автомобиля и уезжает.

По утверждению авторов канала, во время инцидента пострадал местный житель Роман, которого председатель якобы ударил топором по руке. Петербуржец заявил, что первоначально тот будто бы пытался задавить его, но не преуспел, и тогда выскочил из машины с орудием в руках.

Сам спор, по словам Романа, возник из-за того, что ему выставили счет за электричество вместо соседа по коммунальной квартире.

В свою очередь, председатель ТСЖ утверждает, что не бил жильца топором, а орудие достал лишь чтобы припугнуть его, передает 78.ru. Сам инцидент произошел в пятницу, 24 марта, уточняют журналисты. В обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.

Фото: unsplash