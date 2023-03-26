Вдова Горшенева раскритиковала сериал "Король и Шут"

Вдова фронтмена панк-группы "Король и Шут" Михаила Горшенева раскритиковала выпущенный сервисом "Кинопоиск" сериал о коллективе. По ее мнению, сериал "порочит память" ее мужа.

"Я считаю, что этот сериал порочит его память. Когда я давала добро на сериал, речь шла о другом. А с тем, что мы видим в итоге, я категорически не согласна", — написала Ольга Горшенева на своей странице во "ВКонтакте".

Вдова музыканта отметила, что многие, кто его знал, пребывают "в недоумении" из-за представленного в сериале образа Горшенева. "Михаила не то чтобы показали не с той стороны, а будто бы специально гиперболизировали слабости и сделали антагонистом", — указала она и отметила, что создатели "неверно" расставили акценты. В целом, по ее мнению, режиссеру следовало "нырнуть глубже, а не транслировать поверхностно картину в массы" на основании мнений "двух людей".

Сюжет сериала "Король и Шут" отталкивается от истории коллектива, попутно вплетая в повествование фэнтезийные мотивы. Премьера сериала состоялась в марте на "Кинопоиске", к настоящему моменту зрителями доступны для просмотра пять серий.

Фото: kinopoisk.ru