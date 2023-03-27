Петербуржец получил обязательные работы за нападение на врача

Мировой судья судебного участка № 84 огласил приговор Валерию Харлачинскому по делу о нападении на врача в сентябре 2022 года. Действия горожанина были квалифицированы как угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Инцидент произошел вечером 14 сентября в кабинете городской поликлиники № 17. Как установил суд, Харлачинский атаковал врача "с целью вызвать у нее чувство тревоги за свою жизнь" и сперва высказал в ее адрес угрозы, а затем ударил в висок медицинским молотком и принялся душить. Перед этим гражданин опоздал на прием на два часа и попытался пройти в кабинет вне очереди. В ответ врач рекомендовала подождать или же прийти в другой раз, что спровоцировало агрессию со стороны пациента.

В суде Харлачинский вину признал полностью и просил о рассмотрении дела в особом порядке. О событиях того дня говорил, что помнит их смутно. Про себя рассказал, что не работает, будучи пенсионером и инвалидом, живет на пенсию в размере около 10 тысяч рублей.

Пострадавшая против рассмотрения дела в особом порядке не возражала, но отметила, что о примирении с ним не может быть речи. "Нельзя бить врачей, а потом с ними мириться. Это плохой пример всем", — объяснила она.

Судья признал Харлачинского виновным и приговорил к обязательным работам на срок 280 часов.