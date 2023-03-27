Дрозденко озаботился ремонтом дорог в Ленобласти

Дорожные работы в Ленинградской области должны интенсифицироваться, сообщил 27 марта в своем Telegram-канале глава региона Александр Дрозденко. По его словам, это должно произойти в том числе за счет планов на следующие два года.

"Дал поручение увеличить интенсивность дорожных ремонтов, в том числе за счёт планов 2024-25 годов. Сейчас ведем переговоры с федералами об опережающем использовании средств и по федеральным программам", — рассказал губернатор.

Глава региона известил о поручении скорректировать адреса проведения ремонтов дорог в соответствии с интенсивностью их использования, социальной значимостью и состоянием полотна. Заняться этим предстоит дорожным службам совместно с администрациями районов.

Также Дрозденко сообщил о том, что с 1 апреля движение большегрузов будет ограничено из-за просушки дорог. "В работу включатся пять новых пунктов автоматического весогабаритного контроля, которые будут работать постоянно с 1 мая", — добавил он.