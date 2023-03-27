"КрымSOS"* признали нежелательной организацией в России

Генеральная прокуратура объявила деятельность неправительственной организации "КрымSOS"* нежелательной на территории России.

Силовики считают, что группа украинских правозащитников систематически занимается дискредитацией Вооруженных сил РФ. Кроме того, согласно прокурорской проверке, организация оспаривает принадлежность Крымского полуострова и стремится к нарушению территориальной целостности России.

Ведомство установило, что "КрымSOS"* сотрудничает с такими структурами, как "Национальный фонд в поддержку демократии"** (США) и "Международное партнерство по правам человека"*** (Бельгия). Обе западных организации ранее были включены в список нежелательных в РФ.

*Генпрокуратура признала организацию "КрымSOS" нежелательной в РФ

**Генпрокуратура признала организацию "Национальный фонд в поддержку демократии" нежелательной в РФ

***Генпрокуратура признала организацию "Международное партнерство по правам человека" нежелательной в РФ