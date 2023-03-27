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Новости 12:55

Пригородное Киевское направление МЖД переименуют в Калужское

фото ЗакС политика Пригородное Киевское направление МЖД переименуют в Калужское

Участок Московской железной дороги, до сих пор называвшийся Киевским направлением, переименуют в Калужское направление. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Сменит название и открывающийся в 2023 году четвертый диаметр: его решили обознначить не как Киевско-Горьковский, а как Калужско-Нижегородский. Делается это, по словам чиновников, с целью упрощения навигации для пассажиров.

"Для обозначения нового диаметра выбраны города в ближайших регионах, так как это пригородные, а не внутрироссийские железнодорожные перевозки", - добавили в департаменте.

Представители московской мэрии также рассказали, что пока в планы городских властей не входит переименование различных топонимов, связанных с Киевом, включая Киевский вокзал.


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