Адвокат стал подозреваемым в деле о наезде на петербургскую школьницу

Петербургские силовики возбудили уголовное дело в отношении 57-летнего адвоката, о чем говорится на сайте регионального управления СК. Фигуранта подозревают в нарушении ПДД, повлекшем за собой тяжкий вред здоровью (ч.1 ст. 264 УК). По версии следствия, он не справился с управлением автомобиля и наехал на Петроградской стороне на 16-летнюю школьницу.

Инцидент случился вечером 10 марта на улице Куйбышева. Юрист управлял автомобилем марки Opel и, согласно материалам дела, сбил потерпевшую на пешеходном переходе, когда та двигалась на зеленый свет.

Адвокату грозит до двух лет заключения.