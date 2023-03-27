На фоне похолодания дорожные службы вернулись к зимнему режиму уборки

Дорожные службы Петербурга приостановили работы по мойке улиц и вернулись к распределению антигололедных материалов. Причиной послужило начавшееся в городе похолодание, уточнили в комитете по благоустройству.

Также дорожники продолжают выполнение иных типично зимних работ. "Это только кажется, что весь снег уже растаял — на самом деле в некоторых районах его было столько, что до сих пор идет вывоз остатков", — объяснили в комблаге и добавили, что за прошедшую неделю на утилизацию вывезли почти 30 тысяч кубометров снега.

Всего в понедельник уборкой снега и грязи на дорогах занимаются 661 машина и более 1,1 тысячи работников ручного труда. В садах и парках наводят порядок 234 единицы техники и 860 специалистов.

В комблаге отметили, что мыть улицы в городе начали уже во второй половине марта. Работы развернулись на тротуарах и проезжей части "там, где позволяет микроклимат".

Ранее главный синоптик города Александр Колесов рассказал в своем Telegram-канале о том, какую погоду стоит ждать в Петербурге в течение наступившей недели. По его словам, она "будет очень неустойчивой, с отрицательными температурами ночью и слабоположительными днем" и при этом будет сопровождаться большим количеством осадков в виде снега и дождя.