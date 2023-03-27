Горсуд Петербурга ликвидировал реготделение ПАРНАС

Санкт-Петербургский городской суд согласился ликвидировать региональное отделение Партии народной свободы (ПАРНАС), сообщили в объединенной пресс-службе городских судов. Иск о завершении работы отделения партии подал ГУ Минюст в Петербурге.

В пресс-службе заявили, что представители ПАРНАСа на заседания не явились. При этом, они были должным образом извещены, уточнили в пресс-службе.

Формально руководителем ПАРНАС в Петербурге значится муниципальный депутат МО "Дворцовый округ" Наталья Грязневич*. В разговоре с ЗАКС.Ру она напомнила, что покинула Россию и все дела партии передала Центральному аппарату. Перед этим партия пыталась официально сменить руководителя реготделения, но Минюст это решение не зарегистрировал, рассказала Грязневич*.

- Мне, конечно, жаль, что это (ликвидация отделения ПАРНАС в Петербурге - прим. ЗАКС.Ру) произошло, но я уже довольно давно не занимаюсь этими делами, - сказала мундеп.

Она добавила, что партия сейчас практически не работает. В текущей ситуации то, чем занимался ПАРНАС, практически приравнено к нелегальной деятельности, считает Грязневич*.

Пресс-служба петербургских судов не уточнила причины ликвидации реготделения партии. Ранее Управление Минюста в Петербурге через суд добился приостановки работы петербургского ПАРНАСа из-за нарушения двух статей закона о политических партиях. В решении суда сказано, что городское отделение Партии народной свободы не предоставило данные о смене руководства, продолжении своей работы, проведении конференции и другом.

*Минюст внес Наталью Грязневич в реестр иноагентов

София Саттарова