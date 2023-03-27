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Новости 13:49

Путин поручил проработать вопрос использования цифровых удостоверений

фото ЗакС политика Путин поручил проработать вопрос использования цифровых удостоверений

Президент Владимир Путин поручил подготовить проект указа об использовании цифрового удостоверения вместо обычных документов, говорится в перечне поручений по итогам совещания с членами правительства, опубликованном на сайте Кремля. Проработкой вопроса должен заняться кабмин совместно с ФСБ и МВД.

Результатом работы должен стать проект указа президента, устанавливающий "случаи и порядок предъявления цифрового удостоверения личности гражданина Российской Федерации" вместо привычных документов, удостоверяющих личность. Предполагается, что сам цифровой документ можно будет получить через "Госуслуги".

Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и главы ФСБ и МВД Александр Бортников и Владимир Колокольцев. Крайний срок им установлен до 1 мая.


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