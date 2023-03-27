Путин поручил проработать вопрос использования цифровых удостоверений

Президент Владимир Путин поручил подготовить проект указа об использовании цифрового удостоверения вместо обычных документов, говорится в перечне поручений по итогам совещания с членами правительства, опубликованном на сайте Кремля. Проработкой вопроса должен заняться кабмин совместно с ФСБ и МВД.

Результатом работы должен стать проект указа президента, устанавливающий "случаи и порядок предъявления цифрового удостоверения личности гражданина Российской Федерации" вместо привычных документов, удостоверяющих личность. Предполагается, что сам цифровой документ можно будет получить через "Госуслуги".

Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и главы ФСБ и МВД Александр Бортников и Владимир Колокольцев. Крайний срок им установлен до 1 мая.