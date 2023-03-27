Против калужской правозащитницы завели шестое уголовное дело

Правоохранители 27 марта провели обыск в офисе движения "За права человека"*, расположенном в городе Обнинск Калужской области. Об этом сообщает проект "ОВД-Инфо"** со ссылкой на руководительницу региональной ячейки движения Татьяну Котляр. Следственные действия велись в рамках дела о фиктивной регистрации мигрантов (ст. 322.3 УК).

"Забрали все журналы с записью наших посетителей с 2009 года: старые имеют историческую ценность, а вот в новых — контакты людей, которые к нам обратились", - рассказала правозащитница.

Активистка годами занимается помощью иностранцам и вынужденным переселенцам, в связи с чем новое дело стало уже шестым, возбужденным против нее по одной и той же статье. Предыдущее преследование закончилось для Котляр штрафом в размере 340 тысяч рублей.

*Минюст внес движение "За права человека" в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов