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Новости 15:35

Петербурженка получила штраф за заявление о приснившемся ей изнасиловании

фото ЗакС политика Петербурженка получила штраф за заявление о приснившемся ей изнасиловании

Мировой судья в Петербурге оштрафовал на одну тысячу рублей жительницу города Викторию Бурову, которая нынешней зимой оставила ложное заявление об изнасиловании. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, минимально возможное взыскание ей выписали по ст. 19.13 КоАП (заведомо ложный вызов специализированных служб).

Факт своего правонарушения петербурженка признала вскоре после прибытия скорой помощи и полиции, что имело место в середине января.

Бурова указала, что насильственные действия сексуального характера с участием троих мужчин явились ей во сне. На судебное заседание нарушительница не пришла.


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