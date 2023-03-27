Петербурженка получила штраф за заявление о приснившемся ей изнасиловании

Мировой судья в Петербурге оштрафовал на одну тысячу рублей жительницу города Викторию Бурову, которая нынешней зимой оставила ложное заявление об изнасиловании. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, минимально возможное взыскание ей выписали по ст. 19.13 КоАП (заведомо ложный вызов специализированных служб).

Факт своего правонарушения петербурженка признала вскоре после прибытия скорой помощи и полиции, что имело место в середине января.

Бурова указала, что насильственные действия сексуального характера с участием троих мужчин явились ей во сне. На судебное заседание нарушительница не пришла.