Росавиация разрешила отечественным перевозчикам регулярные рейсы в Каппадокию

Российские авиакомпании получили официальное разрешение на осуществление регулярных прямых рейсов в Каппадокию (Цнтральная Турция). Соответствующий нормативный акт, утвержденный 27 марта, опубликован на сайте Росавиации.

Новое направление смогут обслуживать компании Red Wings, S7 и "Северный ветер" (Nordwind Airlines). Таким образом, Каппадокия стала десятым населенным пунктом в Турции, в который могут напрямую возить пассажиров российские авиакомпании.

Помимо этого, компании "Аэрофлот" и "Россия" получили право удвоить число еженедельных рейсов из Петербурга в Ереван.