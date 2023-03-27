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Новости 16:40

Сестрорецкий суд оценил в треть миллиона рублей остановку поездов в московском метро

фото ЗакС политика Сестрорецкий суд оценил в треть миллиона рублей остановку поездов в московском метро

Петербуржец Егор Ковалевский заплатит более 360 тысяч рублей в возмещение нанесенного столичной подземке ущерба, постановил Сестрорецкий районный суд. Инцидент, ставший причиной заседания, произошел в мае прошлого года на станции "Парк Культуры".

ГУП "Московский метрополитен" обратился с иском о возмещении убытков на сумму свыше 356 тысяч рублей, передает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Как указало предприятие, вечером 14 мая прошлого года Ковалевский спустился с платформы на пути, чем нарушил движение составов метрополитена.

"В результате умышленных действий Ковалевского была произведена одна полная и три участковых отмены движения поездов, три внеплановых высадки пассажиров, в связи с чем метрополитен понес убытки в виде неполученных доходов от основной деятельности по перевозке пассажиров", — пересказала судебная пресс-служба позицию представителей метро.

Ответчик не предоставил суду сведения, опровергающие правомерность требуемой метрополитеном суммы. На заседание суда он не явился, хоть и был оповещен о его времени и дате.

В итоге суд встал на сторону истца и обязал Ковалевского выплатить требуемые 356 тысяч рублей, а вместе с ними и госпошлину в размере 6,7 тысячи рублей.


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