Для Петербурга бесплатно построят школу и детский сад в двух районах города

Петербургское правительство утвердило решение о выделении участков земли под строительство детского сада и школы. Как сообщает пресс-служба Смольного, образовательные учреждения должны будут появиться на улице Шкапина и на Глухарской улице.

В обоих случаях работы проведут девелоперы, занятые жилым строительством. В Адмиралтейском районе детский сад на 90 мест возведет компания "Антарес", а в Приморском районе строительством школы на 825 учеников займется инвестор "РСТИ на Глухарской".

"Приморский район был одним из самых сложных, где мы столкнулись с нехваткой социальных учреждений. Сегодня этот дефицит ликвидируется", - высказался губернатор Александр Беглов о будущей школе на севере города.

Смольный получит оба объекта в собственность на безвозмездной основе. По наблюдениям Беглова, в последние годы застройщики исправно выполняют подобные обязательства.