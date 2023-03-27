Ударивший полицейского петербуржец отделался судебным штрафом

Кировский районный суд Петербурга вынес решение по делу о нападении на сотрудника ГИБДД (ч. 1 ст. 318 УК), возбужденному в начале февраля. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, Комолиддин Курбонов получил штраф в размере 20 тысяч рублей.

С учетом того, что фигурант несколько недель провел под арестом, сумму взыскания снизили до 15 тысяч рублей.

Следствие и суд установили, что нынешней зимой Курбонова попытались задержать у станции метро "Проспект Ветеранов" для составления протокола по ч. 6 ст. 12.19 КоАП (нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств). Свое сопротивление задержанный выразил, как минимув дважды ударив в грудь дорожного инспектора, а также заломав ему руку. На суде фигурант признал вину и раскаялся в содеянном.