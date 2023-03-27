КСП выявила 230 нарушений у МО "Петровский" за три года

На сайте Контрольно-счетной палаты Петербурга 27 марта появился отчет о проверке деятельности местной администрации МО "Петровский" в 2020-2022 годах. Контрольное мероприятие выявило 230 нарушений, часть из которых нанесли ущерб муниципальному бюджету.

Специалисты установили несколько фактов нецелевого использования средств казны. Так, местная администрация оплатила издание брошюры "Книга правды "Наркотики" за счет средств целевой статьи об информировании населения об угрозах ЧС.

"Местная администрация оплатила услуги по обслуживанию диспенсеров с пакетами для уборки за собаками, при том что это не относится к вопросам местного значения", - говорится в справке КСП.

Отметим, что как минимум один депутат МО "Петровский" должен хорошо разбираться в уборке за собаками. Фирма мундепа Дмитрия Ильковского выпускает пакеты для собачьих экскрементов Dogpaket.

"Многочисленные нарушения выявлены в сфере муниципальных закупок. Местная администрация завысила стоимость выполнения работ по уборке и санитарной очистке территории округа Петровский, превысила допустимый годовой объем закупок у единственного поставщика, приняла и оплатила работы по благоустройству в то время, когда проектная документация была не согласована", - заключили в КСП.

Кроме того, за счет средств статьи расходов на организацию праздничных мероприятий финансировались работы по содержанию придомовых территорий.

Отчет об этих и других нарушениях КСП направила в прокуратуру Петербурга.