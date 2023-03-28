Арктическое вторжение принесёт в Петербург обильные снегопады

В Северной столице во второй половине вторника, 28 марта, придёт обильный снегопад, известил у себя в Telegram-канале главный городской синоптик Александр Колесов.

В то же время на востоке Петербурга местами пройдёт дождь.

"Атмосферный фронт с осадками медленно приближается к Санкт-Петербургу с юга. Первые осадки уже дошли до Луги, к обеду придут и к городу. Но основной снег все же будет вечером и ночью", — отчитался синоптик.

При этом в Ленобласти может быть кардинально противоположная погода, отметил Колесов. На западе прогнозируются дожди и нулевая температура, а на востоке до +7 градусов с дождями. "Но завтра и на восток области придет зима со снегом", — заключил Колесов.

Согласно данным центра "Фобос", в городе на Неве температура будет держаться ниже климатической нормы. По городу это будет от +1 до +3, а в области до +4 градусов.

На европейской части России начинается арктическое вторжение, первый удар примет на себя Петербург. Арктический холод в зоне фронта будет пробиваться в глубь Русской равнины, и минимальных значений температура достигнет в самом конце марта, уточнили в "Фобосе".

"В Ленинградской области, на Кольском полуострове и в Карелии воздух в ночные часы может остывать до −10° и даже холоднее", — резюмировали в погодном центре.