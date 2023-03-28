Гендиректор пансионата стал фигурантом уголовного дела после проверки прокуратуры

Прокуратура Петербурга провела проверку пансионата в Выборгском районе, после которой в отношении директора учреждения возбудили уголовное дело, известили во вторник, 28 марта, в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что качество приготавливаемой для постояльцев еды вызывает серьёзные нарекания, кроме того, для маломобильных горожан не установлено специальное оборудование и, наконец, отсутствует пожарный проезд к зданию.

Как итог, прокуратура возбудила уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" (ст. 238 УК).