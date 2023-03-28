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Новости 10:52

Почти 100 петербуржцев попросили Бастрыкина остановить снос флигеля доходного дома

фото ЗакС политика Почти 100 петербуржцев попросили Бастрыкина остановить снос флигеля доходного дома

Почти 100 жителей Адмиралтейского района Петербурга оставили свои подписи под коллективным обращением к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой остановить строительство ЖК и снос флигеля доходного дома, сообщили ЗАКС.Ру в Градозащитном пресс-центре.

Речь идёт о всех домах, примыкающих к стройке по Измайловскому проспекту и 7-й Красноармейской улице. Письмо, адресованное руководителю СК, подписали 88 петербуржцев.

Активисты утверждают, что дату постройки старинного дворового флигеля по улице Егорова, 23Б, могли "омолодить" в документах, в которых указан 1930 год постройки. Компания ЛСР намерена построить на этом месте 9-этажный ЖК на месте исторического здания и более поздних одно-двухэтажных пристроек.

Согласно открытым источникам, здание возведено до 1917 года, поэтому его снос в Адмиралтейском районе запрещён.

Кроме того, жителей района уведомили о возможном закрытии детсада № 118 из-за будущей стройки.

"Строительство никак не обсуждалось с жителями, общественные слушания не проводились. Администрация Адмиралтейского района фактически отказывается проводить какие-либо мероприятия для учета мнения жителей. Очевидно, потому, что мнение жителей идет вразрез с интересами застройщика. На основании вышеизложенного требуем прекратить строительные работы!" - гласит обращение активистов.

Фото предоставлено Градозащитным пресс-центром


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