Почти 100 петербуржцев попросили Бастрыкина остановить снос флигеля доходного дома

Почти 100 жителей Адмиралтейского района Петербурга оставили свои подписи под коллективным обращением к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой остановить строительство ЖК и снос флигеля доходного дома, сообщили ЗАКС.Ру в Градозащитном пресс-центре.

Речь идёт о всех домах, примыкающих к стройке по Измайловскому проспекту и 7-й Красноармейской улице. Письмо, адресованное руководителю СК, подписали 88 петербуржцев.

Активисты утверждают, что дату постройки старинного дворового флигеля по улице Егорова, 23Б, могли "омолодить" в документах, в которых указан 1930 год постройки. Компания ЛСР намерена построить на этом месте 9-этажный ЖК на месте исторического здания и более поздних одно-двухэтажных пристроек.

Согласно открытым источникам, здание возведено до 1917 года, поэтому его снос в Адмиралтейском районе запрещён.

Кроме того, жителей района уведомили о возможном закрытии детсада № 118 из-за будущей стройки.

"Строительство никак не обсуждалось с жителями, общественные слушания не проводились. Администрация Адмиралтейского района фактически отказывается проводить какие-либо мероприятия для учета мнения жителей. Очевидно, потому, что мнение жителей идет вразрез с интересами застройщика. На основании вышеизложенного требуем прекратить строительные работы!" - гласит обращение активистов.

Фото предоставлено Градозащитным пресс-центром