В Военной академии связи им. Будённого по неизвестной причине умерли три курсанта

Военным следователям предстоит установить обстоятельства гибели трёх курсантов, скончавшихся на территории Военной академии им. Будённого в Сертолово, передаёт во вторник, 28 марта, "Фонтанка".

Тела молодых людей нашли в казарме утром минувшего дня. По информации ряда Telegram-каналов, двое курсантов родом из Нальчика, а ещё один - из Владивостока.

По предварительным данным, за день до собственной кончины молодые люди якобы находились в увольнении. Возвратившись в казарму после отбоя, они легли спать, а наутро им, к неожиданности сослуживцев, резко стало плохо. Попытки привести курсантов в чувство не увенчались успехом, они умерли до приезда скорой помощи.