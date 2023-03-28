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Новости 11:36

На юге России ФАС раскрыла картель на 24 млрд рублей

фото ЗакС политика На юге России ФАС раскрыла картель на 24 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба выявила картельный сговор подрядчиков, занятых ремонтом дорог в южных регионах России (Адыгея, Волгоградская и Ростовская области), о чем сообщается на сайте ведомства.

Антимонопольщики установили, что в результате противозаконного соглашения конкуренция на торгах при госзакупках отсутствовала в 121 конкурсной процедуре. Речь идет о контрактах на общую сумму свыше 24,15 млрд рублей.

В числе участников картеля называют ООО "РостовАвтоДорСтрой", ООО "Ростовское ДСУ", ООО "Таганрогское ДСУ", ООО "ВолгоградАвтоДорСтрой", ООО "Тацинское ДСУ" и ООО "Т-Транс".

Теперь всем перечисленным компаниям в рамках административного судопроизводства грозят оборотные штрафы, а также уголовное дело: решение о его возбуждении в ближайшее время примут правоохранительные органы.


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