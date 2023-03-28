На юге России ФАС раскрыла картель на 24 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба выявила картельный сговор подрядчиков, занятых ремонтом дорог в южных регионах России (Адыгея, Волгоградская и Ростовская области), о чем сообщается на сайте ведомства.

Антимонопольщики установили, что в результате противозаконного соглашения конкуренция на торгах при госзакупках отсутствовала в 121 конкурсной процедуре. Речь идет о контрактах на общую сумму свыше 24,15 млрд рублей.

В числе участников картеля называют ООО "РостовАвтоДорСтрой", ООО "Ростовское ДСУ", ООО "Таганрогское ДСУ", ООО "ВолгоградАвтоДорСтрой", ООО "Тацинское ДСУ" и ООО "Т-Транс".

Теперь всем перечисленным компаниям в рамках административного судопроизводства грозят оборотные штрафы, а также уголовное дело: решение о его возбуждении в ближайшее время примут правоохранительные органы.