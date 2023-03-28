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Новости 11:59

В Петербурге "дочка" Siemens выиграла суд по иску о защите деловой репутации

фото ЗакС политика В Петербурге "дочка" Siemens выиграла суд по иску о защите деловой репутации

Дзержинский районный суд Петербурга занял сторону ООО "Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи" (СГРЭ, теперь ООО "Ветроэнергомонтаж") в споре с владельцем аккаунта "ВКонтакте", который опубликовал ссылку на критическую публикацию о компании.

Как сообщает "Деловой Петербург", речь идет о прошлогоднем материале "Агентства политических новостей" под названием "Драп "Сименса" из России". Автор утверждал, что "дочка" немецкого концерна якобы допустила нарушения при строительстве Кольской ветряной электростанции и даже совершила растрату.

Суд обязал Роскомнадзор и владельца страницы "ВКонтакте" удалить пост со ссылкой на материал. Последний, согласно решению, порочит деловую репутацию истца и содержит недостоверные сведения о его деятельности.


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