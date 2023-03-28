На границе с Финляндией задержали незадекларированные картины и иконы

Сотрудники Выборгской таможни не пропустили в Финляндию старинные картины и иконы, которые пытался вывезти с собой российский гражданин, о чем сообщает пресс-служба таможни. Имевшиеся у него ценности подлежат обязательному декларированию, однако необходимых документов он предъявить не сумел. Силовикам известно, что владелец задержанного багажа постоянно проживает в США.

Провезти через пункт пропуска "Торфяновка" нарушитель пытался "Женский портрет" Дмитрия Левицкого, "Пейзаж" Михаила Клодта, икону "Святитель Николай" и икону "Божией Матери "Греческая" XIX века".

На мужчину составили протокол по ст. 16.3 КоАП (несоблюдение запретов и (или) ограничений на вывоз товаров из Российской Федерации). Ему в качестве физического лица грозит штраф в размере до 2,5 тысяч рублей с конфискацией незадекларированных ценностей.