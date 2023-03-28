Беглов обсудил с Агапитовой меры поддержки семей участников СВО

Петербургский градоначальник Александр Беглов провёл деловую встречу с уполномоченным по правам человека в городе Светланой Агапитовой, известили в пресс-службе Смольного. На повестке стояло обсуждение мер поддержки участников военной спецоперации (СВО), а также их семей.

Также Беглов и Агапитова поговорили о взаимодействии городской администрации с аппаратом омбудсмена Петербурга.

Губернатор подчеркнул, что на данный момент в Северной столице уделяется много внимания вопросам, касающимся поручениям президента РФ о помощи семьям военных, задействованных в СВО.

"Воины, защищающие Родину, должны быть уверены в благополучии своих семей. Медицинское обеспечение, социальная помощь, организация отдыха детей – в каждом случае необходимо оперативно решать все возможные вопросы", – высказался Беглов.

Кроме того, городской глава и омбудсмен поговорили о мерах поддержки ветеранов, малоимущих граждан, многодетных семей и других нуждающихся категориях населения.