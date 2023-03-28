Мэр Воркуты отправился в зону боевых действий на Украине

Руководитель администрации городского округа "Воркута" в Коми Ярослав Шапошников отправился в зону специальной военной операции (СВО), он подписал контракт с Министерством обороны, сообщает издание БНК в своём Telegram-канале.

Срок, на который мэр города направляется на СВО, не конкретизируется. Он рассказал также, что вместе с ним в места боевых действий отправятся ещё пять коллег из Воркуты.

В издании БНК добавили, минимальный срок контракта в обычных условиях составляет 2 года, однако для задействованных в СВО добровольцев минимальное время нахождения в местах боевых действий составляет 3 месяца.

"В первом случае для Воркуты придется искать нового градоначальника", - заключили журналисты.