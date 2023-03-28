Госдума изучит законопроект о праве силовиков сбивать любые беспилотники

Депутатам Государственной думы предстоит изучить законопроект, который наделяет силовые ведомства правом сбивать любые беспилотные летательные аппараты, написал единоросс Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.

Мера будет распространяться на наземные, надводные, подводные и подземные беспилотники.

"Актуальность нашей инициативы — очевидна. Сегодня беспилотные аппараты всех видов активно применяются в боевых и диверсионнно-террористических целях", — привёл аргумент в пользу инициативы Хинштейн.

Ранее на Севастополь была совершена атака с помощью морских дронов. В нынешней версии законодательства силовики имеют право сбивать только воздушные дроны.

Внесённый законопроект позволит устранить этот пробел и позволить силовым структурам пресекать движение беспилотников в любом пространстве — воздухе, земле, воде.