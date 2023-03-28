В весенний призыв в Петербурге планируют забрать в армию 3 тысячи человек

Порядка 3 тысяч срочников собираются призвать в армию в ходе весеннего призыва, сообщил врио военного комиссара города Ильфат Абзалов на заседании регионального правительства 28 марта.

Он подчеркнул, что в зону специальной военной операции этот контингент направлять не будут.

По словам Абзалова, 12% призывников должны иметь военно-учетную специальность, не менее 20% - высшее образование.

Военком отметил, что в ходе прошлого, осеннего призыва неоповещенными оказались около 5 тысяч призывников. Он заявил о недостатках в системе оповещения и розыска уклонистов.

Весенний призыв стартует 1 апреля и продлится до 15 мая. Оповестить планируется порядка 20 тысяч призывников.

Фото: mil.ru