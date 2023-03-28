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Новости 15:48

Из-за снегопада в Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

фото ЗакС политика Из-за снегопада в Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

Петербургское правительство ввиду наступающей непогоды объявило так называемый желтый уровень погодной опасности, который будет действовать с 21 часа вторника до 9 часов среды.

В течение всего этого времени ожидаются обильный снегопад и гололедица. Налипание мокрого снега прогнозируют до полудня среды.

Как обычно в таких случаях, автовладельцев просят по возможности не садиться за руль в потенциально опасную погоду. К бдительности призывают и пешеходов.

По данным регионального главка МЧС, сильный снег намечается именно 29 марта.


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