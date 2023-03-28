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Новости 16:17

СРЗП хочет подарить дополнительный отпуск родственникам участников спецоперации

фото ЗакС политика СРЗП хочет подарить дополнительный отпуск родственникам участников спецоперации

Фракция справедливороссов в Государственной думе направила на правительственное заключение законопроект, по которому членам семей участников военной спецоперации предлагается предоставить дополнительный оплачиваемый отпуск.

Как сообщает пресс-служба лидера СРЗП Сергея Миронова, речь идет о ежегодных дополнительных семи днях отдыха в году за счет работодателя. По мнению политика, инициатива нужна россиянам, поскольку участие в СВО одного родителя накладывает на других членов семьи дополнительные заботы и отнимает время, необходимое для общения с детьми.

"Получение дополнительного отпуска позволит оставшемуся родителю уделять больше времени воспитанию детей и решит проблему нехватки времени для преодоления бытовых трудностей. Надеюсь на положительную и оперативную реакцию кабмина", - отметил Миронов.

По его оценке, на сегодняшний день много правильных мер социальной поддержки семьям военнослужащих уже удалось принять.


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Упоминаемые персоны
Миронов Сергей Михайлович 




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