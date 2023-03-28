В ЦБ подсчитали, что для покупки квартиры россиянам нужно 8 лет не есть и не пить

Для того чтобы приобрести новую квартиру, работающему россиянину в среднем потребуется копить деньги в течение восьми лет, о чем рассказал директор департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Александр Данилов. Более того, по его словам, это возможно лишь в том случае, "если не пить, не есть, просто все откладывать".

"Цены на "первичке" выросли очень сильно, трудно уже объяснить тем, что на "первичке" строится более качественное жилье, потому что очевидно, наверное, что этот фактор в какой то мере присутствует, но вряд ли он как-то изменился за эти два года", - приводит РИА Новости слова Данилова.

Специалист констатировал, что средняя доступность недвижимости продолжает падать: квартиры растут в цене быстрее, чем доходы граждан. По данным Центробанка, в 2019 году соотечественникам требовалось откладывать деньги на новое жилье шесть лет.