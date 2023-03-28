В рамках коррупционного дела задержали вице-губернатора НАО

Правоохранители задержали вице-губернатора Ненецкого автономного округа Андрея Блощинского, который проходит подозреваемым по экономическому делу, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в региональной власти. Задержанию предшествовали обыски. Статья, по которой возбудили дело, пока не называется.

Администрация региона, не называя имени, указывает, что задержание высокопоставленного сотрудника имело место еще накануне, 27 марта, и что оно "является результатом непримиримой борьбы с любыми проявлениями коррупции, которую ведут правоохранительные органы округа".

На своем посту Блощинский курирует вопросы здравоохранения, труда и социальной защиты, а также контролирует реализацию нацпроекта "Демография".

фото: adm-nao.ru