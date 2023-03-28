Беглов рассказал Голиковой о COVID-обстановке в Петербурге

Петербургский глава Александр Беглов встретился с зампредом правительства РФ Татьяной Голиковой в рамках заседания городского оперштаба по борьбе с COVID-19, информирует во вторник, 28 марта, пресс-служба Смольного. По словам градоначальника, ситуация с коронавирусом в Северной столице находится под контролем. Беглов отчитался перед Голиковой по видеосвязи.

Для пациентов с ковидом и пневмониями в городе доступны восемь стационаров. В общей сложности развёрнуто 1 907 инфекционных мест, из которых свободны более 19%. Каких-либо проблем с лекарствами для болеющих нет.

Компьютерную томографию пациенты могут пройти в четырёх городских центрах.

По состоянию на 27 марта свыше 10 тысяч человек болели на дому.

"Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в городе полностью контролируемая. Опыт прошлых пандемийных лет помогает нашим медикам оказывать необходимую помощь пациентам с коронавирусом, задействовав минимум мощностей", - высказался по случаю Беглов.

Для желающих привиться от COVID-19 открыт 161 пункт вакцинации, добавил также губернатор. Дети могут вакцинироваться в 87 пунктах.