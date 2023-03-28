Беглов поведал о запуске светомузыкального фонтана в Мариуполе

В Мариуполе провели тестовый запуск обновлённого светомузыкального фонтана, рассказал у себя в Telegram-канале петербургский губернатор Александр Беглов.

По сообщению градоначальника, в восстановлении объекта принимали участие специалисты из Северной столицы, которые монтировали в него подсветку и звуковое оборудование.

В нынешнем году в Мариуполе должен появиться ещё один фонтан, подобный "шутихам", работающим летом в Петергофе. Кроме того, у Центра детского и юношеского творчества силами петербургских рабочих собираются открыть ещё один искусственный водный объект.

Фото: Telegram-канал Александра Беглова