ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 17:54

Беглов поведал о запуске светомузыкального фонтана в Мариуполе

фото ЗакС политика Беглов поведал о запуске светомузыкального фонтана в Мариуполе

В Мариуполе провели тестовый запуск обновлённого светомузыкального фонтана, рассказал у себя в Telegram-канале петербургский губернатор Александр Беглов.

По сообщению градоначальника, в восстановлении объекта принимали участие специалисты из Северной столицы, которые монтировали в него подсветку и звуковое оборудование.

В нынешнем году в Мариуполе должен появиться ещё один фонтан, подобный "шутихам", работающим летом в Петергофе. Кроме того, у Центра детского и юношеского творчества силами петербургских рабочих собираются открыть ещё один искусственный водный объект.

Фото: Telegram-канал Александра Беглова


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Рейтинг персон в этом материале




Новости28 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама