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Муниципал 18:10

Жители Автово не дождутся реконструкции теплосетей в 2023 году

фото ЗакС политика Жители Автово не дождутся реконструкции теплосетей в 2023 году

Петербургский комитет по энергетике ответил на запрос депутата петербургского парламента Андрея Алескерова, который интересовался планами чиновников относительно реконструкции теплосетей на территории МО "Автово".

Ответом справедливоросс вместе с однопартийцами из муниципалитета остался недоволен: на 2023 год подобных работ на его избирательной территории не запланировано. Между тем депутат обратил внимание на статистику, содержащуюся в ответе от профильного комитета. Из нее следует, что аварии на коммуникациях АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" в последние несколько лет происходят почти через день.

"Но денег в бюджет, несмотря на предложение Алескерова, закладывать не хотят. А в это время автовцы мёрзнут зимой без отопления", - говорится в официальном Telegram-канале муниципалитета.

Технологических нарушений на теплосетях в границах МО "Автово" чиновники в 2020 году насчитали 179, годом позже - 140, а еще годом позже - 159.


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