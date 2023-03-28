Глава МОК предложил позволить россиянам выступать на соревнованиях при нейтральном флаге и отказе от поддержки СВО

В течение первого дня заседаний исполнительного комитета Международного олимпийского комитета (МОК), который проходит в Лозанне, руководитель спортивного органа Томас Бах озвучил условия, благодаря которым спортсмены из РФ могли бы принимать участие в интернациональных состязаниях.

"К участию в международных соревнованиях могут быть приглашены только те индивидуальные нейтральные спортсмены и вспомогательный персонал, которые не выступили против мирной миссии олимпийского движения и не поддерживали активно военные действия на Украине", – приводит РИА Новости комментарий Баха.

В комитете рекомендовали международным федерациям изучить вопрос допуска россиян к соревнованиям, учредив специальные комиссии. Они должны рассмотреть "действия спортсменов, которые принимали участие в митингах, демонстрировали символ Z и публично поддерживали СВО".

Речь идёт только об индивидуальных атлетах из РФ, команды из России и Белоруссии к допуску не подлежат, равно как и спортсмены, которые поддерживают военную спецоперацию либо имеют связи с военными ведомствами.

Демонстрация российской символики также остаётся под запретом.