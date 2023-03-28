Хинштейн сообщил о задержании начальника Морского управления Росгвардии

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сигнализировал о возбуждении коррупционного дела против сотрудников Росгвардии. По его данным, сотрудники силового ведомства организовали мошенническую схему, поставляя вооружения низкого качества по завышенным ценам. Дело завели по статье о превышении должностных полномочий (п."в" ч.3 ст.286 УК).

Пресечь деятельность фигурантов удалось силами собственной службы безопасности Росгвардии вместе с сотрудниками ФСБ и СК. Во вторник 28 марта начальника Морского управления ведомства, полковника Сергея Волкова задержали на двое суток.

"Учитывая неизменно бескомпромиссную позицию руководства Росгвардии по отношению к коррупционерам в погонах — ничего хорошего подельников и покровителей Волкова не ждет!", - написал Хинштейн в собственном Telegram-канале.

Согласно имеющейся у депутата информации, фигуранты нанесли ущерб бюджету на сумму порядка 400 млн рублей.