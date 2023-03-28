В Петербурге насчитали более трехсот жителей, перешагнувших порог столетия

Председатель петербургского комитета по социальной политике Елена Фридрикова на заседании в Смольном озвучила последние данные о числе пенсионеров старше ста лет, проживающих в городе.

По данным чиновницы, таких долгожителей насчитывается 335. С осени их стало меньше на десять человек.

По мнению Фридриковой, достигших столетия петербуржцев отличают дисциплинированность и ответственность, что ярко проявилось в разгар пандемии коронавируса.

В начале месяца представители городского руководства поздравляли со 102-м днем рождения физика Александра Иофа.

фото: Центральный район Санкт-Петербурга / ВКонтакте