Петербургский театр имени Ленсовета отменил спектакль режиссера, критикующего СВО

Запланированная на 18 апреля в петербургском театре имени Ленсовета постановка спектакля "Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена" по мотивам одноименного романа Лоренса Стерна не состоится. На сайте театра указано, что ее заменят "Ревизором" по Николаю Гоголю, при этом все желающие могут сдать билеты.

Отмененный спектакль примечателен тем, что его поставил режиссер Борис Павлович: в течение последнего года театральный деятель регулярно высказывается против специальной военной операции на Украине. Характерно, что его имя ни разу не встречается в афише спектакля. В беседе с порталом MR7 референт директора театра имени Ленсовета Анна Буйнова предположила, что, возможно, в данном случае имел место "технический баг".

"Насколько мне известно, спектакль отменен по техническим причинам. Какие именно — я не знаю. <…> Пока в плане следующий спектакль на 18 мая стоит", - высказалась референт о замене "Тристрама Шенди" "Ревизором".

Ранее показ спектакля отменили и в Москве, тоже сославшись на некую техническую причину. При этом, по словам Павловича, его об отмене или переносе культурного события никто не проинформировал.

фото: Яндекс