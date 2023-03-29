Четырбока делегировали в Молодежный парламент при Госдуме

Представителем Законодательного собрания Петербурга в Молодежном парламенте при Государственной думе станет самый молодой депутат, 34-летний Денис Четырбок. Его кандидатуру делегировали на заседании 29 марта, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

В середине марта Госдума приняла новое положение о Молодежном парламенте. В федеральном совещательном органе будет 292 парламентария. 89 из них – представители региональных парламентов, по одному из каждого субъекта. Спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что при отборе приоритетное внимание получат участники специальной военной операции и отслужившие в Вооруженных Силах.

Также установлена "возрастная" планка для членов Молодежного парламента – 35 лет. При достижении 36-летнего возраста будет проходить ротация. Подходящих депутатов, кроме Четырбока, в седьмом созыве петербургского ЗакСа больше нет.

Константин Леньков