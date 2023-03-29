Роскачество обнаружило кишечную палочку в ресторанных роллах "Филадельфия"

Специалисты Роскачества изучили содержимое суши-роллов "Филадельфия", купленных в различных сетевых ресторанах, ориентированных на японскую кухню, и пришли к неутешительным выводам о их качестве: в 40% продуктов обнаружили кишечную палочку, информируют в среду, 29 марта, "Известия".

— Всё это может говорить о неправильном хранении, то есть несоблюдении температурного режима, как компонентов, так и конечного продукта, о нарушении санитарно-гигиенических норм при производстве и так далее, — поделился по итогам исследований глава Роскачества Максим Протасов.

Примечательно, что кишечную палочку обнаружили как в "Филадельфиях", изготовленных в ресторанах премиум-класса, так и в роллах, изготовленных в сетевиках "ВкусВилл", Spar, "Суши-Маркет", "Суши Wok", "Pizza Sushi Wok" и службы доставки Yami Yami. Кроме того, в ряде продуктов нашли ещё одну бактерию — листерию, которую, впрочем, могли "принести" с собой как посетители, так и персонал заведений.